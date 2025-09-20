Трамп скорочує підтримку Балтії та стримує реакцію на провокації РФ – Європа занепокоєна

У серпні Пентагон попередив європейських дипломатів, що США планують скоротити частину безпекової допомоги Латвії, Литві та Естонії. Під час зустрічі заступник міністра оборони Девід Бейкер заявив, що Європа має зменшити залежність від Вашингтона, адже адміністрація Дональда Трампа зміщує пріоритети у бік оборони власної території, пише Reuters.

Занепокоєння дипломатів підтвердилось уже в п’ятницю: російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там близько 10 хвилин, після чого їх перехопили італійські F-35. Москва заявила, що польоти здійснювались над нейтральними водами. За кілька годин російські літаки пролетіли над польською нафтовою платформою, а тиждень тому у Польщі збивали ворожі дрони.

Реакція Вашингтона була вкрай стриманою. Трамп кілька годин не коментував інцидент, а потім заявив, що це може бути «великою проблемою». Після попередніх атак у Польщі він написав у Truth Social лише: «Here we go!».

Реклама

Реклама

Після літньої активності у дипломатії, включно зі самітом із Путіним на Алясці, Трамп все більше зосереджується на внутрішніх питаннях – боротьбі зі злочинністю, протидії «лівому екстремізму» та реформуванні візових програм. Він дозволяє союзникам самостійно виходити на перший план, лише обіцяючи дистанційну підтримку.

Попри те, що раніше США погрожували санкціями та навіть погодились відправити системи Patriot Україні, зараз аналітики говорять про «повернення до форми» Трампа – обережності та небажання втручатись у конфлікти, які він вважає безперспективними.

Європейські дипломати у Вашингтоні приватно скаржаться на непослідовність американського президента. Влітку він хвалив європейських лідерів і погрожував Москві жорсткими санкціями, але після безрезультатного саміту з Путіним заявив, що припинення вогню в Україні не є обов’язковою умовою миру.

У вересні Трамп вимагав від європейських партнерів ввести 100% мита проти Китаю та Індії за купівлю російської нафти, в іншому випадку США не посилюватимуть тиск на Москву. ЄС вважає такі кроки майже нереальними.

Тим часом у Балтії зростає занепокоєння, що слабка реакція Вашингтона на провокації РФ лише підштовхне Путіна до подальших дій. «Якщо США відходитимуть, це дасть Путіну сигнал, що Європу можна розколоти», – заявив експерт Atlantic Council Алекс Пліцас.

У Білому домі відповіли, що союзники – «серед найбагатших країн світу» і здатні фінансувати власну безпеку самостійно.