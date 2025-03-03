Політика

Трамп скликає нараду щодо зупинки допомоги Україні, – NYT
3 Березня 2025 08:37
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Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 3 березня проведе нараду з ключовими радниками з національної безпеки, серед яких держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет, щоб обговорити подальші кроки щодо України.

Про це повідомляє The New York Time з посиланням на представника адміністрації Трампа.

Як пише видання, серед питань порядку денного – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні. Це стосується зокрема останніх поставок боєприпасів та обладнання, які були схвалені ще за президентства Джо Байдена.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни Росії в Україні в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів. Такі дані оприлюднила міжвідомча наглядова група, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

З них Пентагон підтвердив, що США надіслали Україні військової допомоги yf ceve 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.


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