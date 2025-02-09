Політика

Трамп скасував допуск до державної таємниці для Блінкена і Саллівана
9 Лютого 2025 09:49
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Державний секретар США Ентоні Блінкен слухає виступ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на 54-й щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 16 січня 2024 / Фото Reuters
Державний секретар США Ентоні Блінкен слухає виступ радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на 54-й щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 16 січня 2024 / Фото Reuters

Президент Дональд Трамп скасував допуск до державної таємниці колишнього державного секретаря Ентоні Блінкена та колишнього радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана, повідомили в суботу представники Білого дому.

Цей крок був зроблений наступного дня після того, як Трамп заявив, що анулював допуск до державної таємниці свого попередника Джо Байдена, припинивши його доступ до щоденних брифінгів розвідки, передає Reuters.

Трамп також анулював допуск до державної таємниці заступниці генерального прокурора Лізи Монако, яка допомагала координувати реакцію Міністерства юстиції на напади прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року.

Трамп також позбавив допуску генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, які вели справи проти Трампа.

Хоча відкликання допусків може не мати негайного впливу, це ще одна ознака зростаючого розколу у Вашингтоні. Колишні президенти США традиційно отримували брифінги розвідки, щоб вони могли консультувати чинних президентів з питань національної безпеки та зовнішньої політики.


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