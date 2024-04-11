Політика

Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій, – CNN

11 Квітня 2024 15:48
читать на русском →
трамп, війна
Дональд Трамп / Фото: AP

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, у разі перемоги на президентських виборах, хоче використає допомогу від США як важіль впливу на Україну та РФ.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназвані джерела.

За їхніми даними, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, то він наступного дня після обрання або інавгурації зв’яжеться з президентами РФ й України, “щоб розпочати координацію переговорів”.

Для цього він збирається використати військову допомогу як спосіб підштовхнути країни до перемовин.

“Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона повинна сісти за стіл і вести переговори, а якщо Росія не хоче, щоб ми (США) надавали Україні велику підтримку, тоді вони повинні сісти і вести переговори”, — сказав співрозмовник CNN, однак наголосив, що це “не означає здати Україну чи віддати Путіну все, що він хоче”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Квітня 2024 15:00

Що змінює новий закон про мобілізацію
11 Квітня 2024 17:21

Навчання українських пілотів на F-16 на завершальному етапі, – Повітряні сили
11 Квітня 2024 17:01

Росіяни вдарили авіабомбами по Сумській ТЕЦ
11 Квітня 2024 15:48

Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій, – CNN
11 Квітня 2024 15:25

Європарламент відмовився схвалювати фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть системи ППО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки