Трамп розраховує змусити Росію та Україну почати перемовини про припинення бойових дій, – CNN

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп, у разі перемоги на президентських виборах, хоче використає допомогу від США як важіль впливу на Україну та РФ.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназвані джерела.

За їхніми даними, якщо Трамп переможе на виборах у листопаді, то він наступного дня після обрання або інавгурації зв’яжеться з президентами РФ й України, “щоб розпочати координацію переговорів”.

Для цього він збирається використати військову допомогу як спосіб підштовхнути країни до перемовин.

“Якщо Україна хоче продовження допомоги, вона повинна сісти за стіл і вести переговори, а якщо Росія не хоче, щоб ми (США) надавали Україні велику підтримку, тоді вони повинні сісти і вести переговори”, — сказав співрозмовник CNN, однак наголосив, що це “не означає здати Україну чи віддати Путіну все, що він хоче”.