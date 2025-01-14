Експосадовця Міноборони та двох керівників держпідприємства підозрюють в постачання ЗСУ бракованих кулеметів (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 сертифікованих великокаліберних кулеметів. Натомість вони провернули оборудку, за якою замість якісної зброї у війська потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

“200 закуплених за державний кошт кулеметів не мали жодного маркування, відповідної технічної документації та жодних супровідних документів. Під час їхнього бойового використання зброя не могла вести безперервну стрільбу та після перших пострілів взагалі виходила з ладу, через руйнування частин та механізмів”, – йдеться в повідомленні.

Через це державний бюджет зазнав збитків на понад 193 млн гривень, а українські військові наражали себе на небезпеку.

Що загрожує причетним до постачання бракованого озброєння

Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, яке призвело до тяжких наслідків.

Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.