Політика

Трамп розкритикував виділення 300 млрд доларів Україні на тлі урагану Гелен у Америці 
8 Жовтня 2024 09:27
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сша, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Колишній президент Америки Дональд Трамп піддав критиці виділення допомоги Україні на тлі урагану Гелен у США.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

“Ми вклали майже 300 мільярдів в Україну, і при цьому вони (адміністрація Джо Байдена – ред.) пропонують людям по 750 доларів на екстрені потреби в зв’язку з найсильнішим ураганом, який будь-коли в нас був”, – сказав Трамп.

Крім того, він розповів, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав унаслідок урагану Гелен, та висловив невдоволення тим, як влада США бореться з наслідками стихійного лиха.

“Я був у Північній Кароліні весь день і бачив дуже мало людей, крім тих, хто сильно постраждав. Одна людина сиділа на камені, бо в неї нічого не залишилося”, – зазначив Трамп.


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