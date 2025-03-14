Трамп повідомив про “хорошу і продуктивну розмову” з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що 13 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що наразі є “хороший шанс” на завершення війни.

“Учора у нас були дуже хороші і продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже висока ймовірність, що ця жахлива, кровопролитна війна нарешті закінчиться”, – написав Трамп.

Він також заявив, що тисячі українських військових нібито “повністю в оточенні” – напевно мав на увазі Курщину.

“Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!” — написав він.