Політика

Трамп повідомив про “хорошу і продуктивну розмову” з Путіним
14 Березня 2025 15:54
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Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House
Президент США Дональд Трамп / Фото: The White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що 13 березня провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що наразі є “хороший шанс” на завершення війни.

“Учора у нас були дуже хороші і продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже висока ймовірність, що ця жахлива, кровопролитна війна нарешті закінчиться”, – написав Трамп.

Він також заявив, що тисячі українських військових нібито “повністю в оточенні” – напевно мав на увазі Курщину.

“Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!” — написав він.


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