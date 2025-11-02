Трамп погрожує військовою операцією в Нігерії

Нігерія заявила, що готова прийняти допомогу США у боротьбі з терористами, але лише за умови збереження свого суверенітету. Це реакція на слова президента Дональда Трампа про можливе «швидке» військове втручання через нібито переслідування християн.

У Нігерії понад 15 років триває збройний конфлікт із ісламістськими угрупованнями Boko Haram та «Ісламська держава в Західній Африці». Вони здійснюють напади переважно на північному сході країни, де більшість населення — мусульмани. За цей час загинули тисячі людей.

Аналітики зазначають, що попри заяви бойовиків про «боротьбу з християнами», їхні атаки є здебільшого без вибору цілі та завдають ударів по цілих громадах. За даними ACLED, з початку року було зафіксовано 1 923 напади на цивільних у Нігерії, з яких лише 50 мали чіткий релігійний мотив. Поширені в частині американських консервативних кіл твердження про «100 тисяч убитих християн» не підтверджуються доступними даними, пише Reuters.

На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону підготувати можливу «швидку» військову операцію в Нігерії, якщо влада країни «не припинить переслідування християн». Він назвав Нігерію «ганебною державою».

В Абуджі відповіли. Радник президента Болі Тінубу Даніель Бвала заявив, що Нігерія «відкрита до допомоги США», але лише якщо Вашингтон визнає повний суверенітет і територіальну цілісність країни.

«Я впевнений, що після зустрічі двох лідерів будуть кращі результати у спільній боротьбі з тероризмом», — сказав Бвала.

Тінубу, який сам є мусульманином, а його дружина — пастор, відкинув звинувачення у релігійній нетерпимості. Він наголосив, що уряд і армія Нігерії традиційно формуються з балансом між мусульманами та християнами. Нещодавно він призначив християнина на посаду голови оборонного штабу.

Експерти відзначають, що можливі американські удари були б складними: бойовики діють розосереджено і часто переміщуються між Нігерією, Камеруном, Чадом і Нігером — останню країну США втратили як військову базу після виходу контингенту минулого року.

Ситуація залишається напруженою, а переговори між Вашингтоном та Абуджою офіційно не оголошені.