Політика

Трамп планує зустріч із Байденом у Білому домі
7 Листопада 2024 07:50
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байден, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на пропозицію чинного президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення процесу передачі влади. 

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на заяву штабу Трампа. У заяві йдеться, що Трамп прийняв запрошення Байдена на цю зустріч.

Точну дату зустрічі ще не оголошено, але Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, зазначив, що вона “відбудеться найближчим часом”. Він також додав, що Трамп високо оцінив телефонний дзвінок Байдена, який відбувся в середу.


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