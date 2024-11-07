Трамп планує зустріч із Байденом у Білому домі

Республіканський кандидат у президенти США Дональд Трамп погодився на пропозицію чинного президента Джо Байдена зустрітися в Білому домі для обговорення процесу передачі влади.

Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на заяву штабу Трампа. У заяві йдеться, що Трамп прийняв запрошення Байдена на цю зустріч.

Точну дату зустрічі ще не оголошено, але Стівен Чунг, директор з комунікацій Трампа, зазначив, що вона “відбудеться найближчим часом”. Він також додав, що Трамп високо оцінив телефонний дзвінок Байдена, який відбувся в середу.