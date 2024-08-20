Політика

Трамп планує взяти Маска на роботу в адміністрацію
20 Серпня 2024 12:12
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маск, трамп
Дональд Трамп / Euronews

Кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий дати Ілону Маску роботу в своїй адміністрації у разі виграшу президентських виборів. 

Про це Трамп заявив в інтерв’ю Reuters.

У Трампа запитали, чи запропонував би він Маску посаду радника або члена свого потенційного уряду.

“Він дуже розумна людина. Якби він погодився, я б обов’язково це зробив. Він блискучий хлопець”, – сказав Трамп.

Через кілька годин Маск опублікував у своїй соцмережі Х (Twitter) згенероване штучним інтелектом зображення, на якому він стоїть біля трибуни на тлі американських прапорів, з підписом: “Я готовий служити”.

Маск офіційно підтримав Трампа минулого місяця, а минулого тижня взяв у нього інтерв’ю на своїй соціальній платформі X.


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