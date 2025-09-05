        Політика

        Трамп після розмови із Зеленським знову збирається дзвонити Путіну

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 07:10
        Президент США Дональд Трамп / Фото: REUTERS
        Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що найближчим часом планує поговорити з Володимиром Путіним.

        Про це він повідомив під час вечері з керівниками провідних IT-компаній у Білому домі, трансляцію вів Fox News.

        Відповідаючи на запитання, чи збирається він після телефонної розмови з президентом України поспілкуватися з російським диктатором, Трамп сказав:

        “Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював декілька воєн… Але ця війна виявилася складнішою, ніж я очікував. Та ми її вирішимо. Ми все владнаємо”.

        Американський лідер наголосив, що конфлікт Росії проти України став для нього “найскладнішим”.

        “Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна Росії проти України) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо”, – додав він.

        Нагадаємо, розмова президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів і президента США Дональда Трампа відбулася після зустрічі “коаліції рішучих”.


