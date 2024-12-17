Політика

Трамп підкреслив важливу роль Туреччини в майбутньому Сирії та похвалив Ердогана
17 Грудня 2024 10:42
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Ердоган, трамп
Догальд Трамп / Фото з відкритих джерел

Новообраний президент США Дональд Трамп вважає Туреччину ключовим гравцем у майбутньому Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це він заявив під час розмови з журналістами у своєму маєтку Мар-а-Лаго.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

Коментуючи ситуацію в Сирії, Трамп зазначив, що Туреччина буде відігравати важливу роль у післяасадівській Сирії.

“Ніхто не може точно сказати, що станеться з Сирією, але я впевнений, що Туреччина буде відігравати ключову роль,” – сказав він.

Трамп також високо оцінив свої стосунки з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, назвавши його “дуже розумним” та підкресливши сильну військову потужність Туреччини.

“Ердоган – це людина, з якою я чудово ладнаю. Він створив дуже сильну армію, яка не була виснажена війною. Це дуже розумний лідер,” – додав він.

Окрім того, Трамп різко розкритикував Башара Асада, назвавши його “різником” через численні жертви, які були спричинені його правлінням.


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