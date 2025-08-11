Трамп обіцяє виселити безхатьків із Вашингтона та заявляє про можливе залучення Нацгвардії

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виселити бездомних зі столиці США та ув’язнити злочинців — попри заяву мера Вашингтона про те, що зараз у місті немає зростання рівня злочинності.

Про це пише Reuters.

Реклама

Реклама

Деталі плану залишаються невідомими, але у Вашингтоні вже готуються розгорнути сотні військовослужбовців Національної гвардії. Це суперечливий крок, який Трамп нещодавно застосував у Лос-Анджелесі для протидії протестам щодо міграції, попри заперечення місцевої влади.

За словами джерела Reuters, остаточного рішення президент ще не ухвалив, а кількість військових та їхня роль досі визначаються. На відміну від Каліфорнії та інших штатів, де рішення про залучення Нацгвардії ухвалює губернатор, у Вашингтоні, округ Колумбія, президент безпосередньо контролює її дії. Раніше гвардійців у місті залучали, зокрема, у відповідь на штурм Капітолія 6 січня 2021 року прихильниками Трампа.

“Бездомні мають виїхати негайно. Ми надамо вам місця для проживання, але далеко від столиці. Злочинцям виїжджати не доведеться. Ми посадимо вас до в’язниці, де вам і місце”, — написав Трамп у Truth Social.

Білий дім відмовився пояснити, на якій правовій підставі Трамп виселятиме людей із Вашингтона. Республіканський президент контролює лише федеральні землі та будівлі в місті.

Трамп планує провести в понеділок пресконференцію щодо “зупинення насильницької злочинності у Вашингтоні”. Невідомо, чи оприлюднить він тоді більше деталей свого плану виселення.

За даними організації Community Partnership, що працює над зменшенням безпритульності в окрузі Колумбія, у місті з населенням близько 700 тисяч щонайменше 3 782 людини без житла у будь-яку ніч. Більшість із них перебувають у притулках або тимчасовому житлі, а не на вулиці.

Представник Білого дому повідомив у п’ятницю, що після нападу на молодого співробітника адміністрації, який розлютив президента, у місті розгорнули більше федеральних правоохоронців.

За словами посадовця, у п’ятницю ввечері федеральні агенти розслідували низку правопорушень, серед яких — “перебування кількох осіб із пістолетами без ліцензії”, водіння з призупиненими посвідченнями та їзда на мотоциклах без дозволу. У суботу в місті працювали 450 федеральних правоохоронців.

Міська поліція повідомила, що рівень насильницької злочинності у Вашингтоні в перші сім місяців 2025 року знизився на 26% порівняно з минулим роком, а загальний рівень злочинності — приблизно на 7%.

Демократична мерка Вашингтона Мюріел Баузер заявила у неділю, що столиця “не переживає сплеску злочинності».

“Це правда, що у 2023 році ми мали жахливий сплеск злочинів, але зараз не 2023 рік. Протягом останніх двох років ми знижували рівень насильницької злочинності у цьому місті, знизивши його до найнижчого за 30 років”, — сказала Баузер в ефірі MSNBC’s the Weekend.

Баузер додала, що кілька тижнів тому зустрічалася з Трампом в Овальному кабінеті, і він “дуже добре обізнаний” про роботу міста з федеральними правоохоронними органами.

Конгрес США контролює бюджет округу Колумбія після того, як у 1790 році він був створений із земель, переданих сусідніми Вірджинією та Мерілендом. Водночас мешканці обирають мера та міську раду. Щоб Трамп зміг взяти під свій контроль місто, Конгрес, ймовірно, повинен буде ухвалити закон, який скасує чинний порядок місцевого самоврядування.