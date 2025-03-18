Політика

Трамп обіцяє оприлюднити 80 тисяч сторінок засекречених документів про вбивство Кеннеді
18 Березня 2025 08:54
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Президент США Дональд Трамп заявив, що 18 березня оприлюднить документи, пов’язані з убивством 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає The Hill.

“Ми розкриємо всі файли про Кеннеді. Люди чекали на це десятиліттями, і я дав вказівки відповідальним особам. Це буде оприлюднено завтра (18 березня)”, – заявив Трамп.

Він запевнив, що документи будуть оприлюднені без редагування. Президент США також наголосив, що йдеться про близько 80 тисяч сторінок

Закон 1992 року про збір записів у справі про вбивство Кеннеді вимагав повного розкриття всіх пов’язаних документів до жовтня 2017 року, за винятком випадків, коли їх публікація могла завдати значної шкоди національній безпеці, розвідувальним операціям або міжнародним відносинам. Однак процес розсекречення неодноразово відкладався.

Експрезидент США Джо Байден надавав додаткові відтермінування у 2021, 2022 і 2023 роках, щоб забезпечити ретельне вивчення документів і уникнути ризику витоку чутливої інформації. Згідно з новим розпорядженням, Трамп зазначив, що подальше приховування інформації суперечить суспільним інтересам.


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