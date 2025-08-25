Трамп не знає деталей гарантій безпеки для України, але вчергове підтвердив участь США

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не знає деталей майбутніх безпекових гарантій для України, адже ці питання ще не обговорювалися. Водночас він підтвердив, що Вашингтон братиме участь у їхньому забезпеченні.

Про це він сказав під час пресконференції у Білому домі 25 серпня.

“Ми не знаємо, які будуть гарантії безпеки, бо навіть не обговорювали деталей. По-перше, Європа надасть Україні значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що територіально поруч. Але ми, Сполучені Штати, будемо залучені”, — заявив американський лідер.

Трамп також додав, що у разі досягнення домовленості між РФ та Україною про припинення бойових дій “проблем не буде”, а США “підстрахують це”, бо він хоче, щоб “перестали гинути люди”.

Водночас він назвав війну Росії проти України “особистісним конфліктом”, але висловив переконання, що його можна зупинити.

Також Трамп пояснив, чому Володимир Путін уникає зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

“Він (Зеленський) йому (Путіну) не подобається. Вони не подобаються один одному”, — сказав Трамп.