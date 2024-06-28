Трамп назвав неприйнятними пропозиції Путіна щодо завершення війни в Україні 

Під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що пропозиції, висунуті диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є “неприйнятними”.

Про це повідомляє CNN.

Трамп спочатку ухилився від відповіді на питання журналістки щодо умов Путіна, однак вона згодом знову запитала: “Чи прийнятні для вас умови Путіна?”

“Ні, вони (пропозиції Путіна – ред.) не прийнятні”.

Трамп знову повторив, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний, як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, однак не надав жодної конкретики щодо того, як він збирається це зробити.