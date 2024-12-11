Політика

Трамп налаштований на справедливий мир — ОП України
11 Грудня 2024 16:21
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єрмак, трамп
Андрій Єрмак / ОП

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі з’явилося розуміння, що Трамп налаштований припинити війну в Україні справедливим миром. 

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”. 

Єрмак підкреслив, що підтримка диктатури для США є неможливою, і розмова трьох президентів у Парижі стала відповіддю на російську пропаганду, яка стверджує, що Україна не хоче миру.

“Для нас важливо, щоб плани нової адміністрації США були узгоджені з Україною,” — наголосив Єрмак.

Керівник ОП пояснив, що Київ вимагає надійних юридичних і безпекових гарантій, оскільки попередні міжнародні зобов’язання не змогли запобігти агресії Росії.

“Ми хочемо, щоб команда Трампа розуміла всі ризики розмов про просте припинення вогню без гарантій. Це має бути справедливий мир із чіткими зобов’язаннями. Важливо, щоб США знали нашу позицію з перших вуст,” — зазначив Єрмак.

Він також наголосив, що консультації з командою Трампа вже тривають, що дозволить сторонам оперативно перейти до обговорення конкретних рішень після 20 січня, коли відбудеться інавгурація президента США.

“Справедливий мир — це відновлення міжнародного права та територіальної цілісності України,” — додав Єрмак, підкресливши, що “червоні лінії” України прописані в її Конституції.


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