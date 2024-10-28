Трамп може запропонувати новий план врегулювання війни – FT

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп може запропонувати новий план врегулювання війни в Україні, який, за задумом, стане оновленою версією Мінських угод з передбаченими санкціями за їх порушення, якщо виграє вибори.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на давнього радника Трампа.

Як зазначається, Джеймс Ді Венс, якого Трамп обрав кандидатом у віцепрезиденти, заявляв раніше, що мирна угода може включати замороження бойових дій на поточній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.

За словами радника Трампа, новий план включатиме механізми для примушення сторін дотримуватися угоди, чого не було у випадку з Мінськими домовленостями. На думку радника, забезпечувати виконання угоди мають європейські війська, а не сили НАТО чи ООН. “Це завдання Європи, не США”, – наголосив радник.

Також видання повідомляє, що союзники Трампа вважають, що Україна ймовірно програє у війні, тому наполягають на врегулюванні конфлікту як “морально правильному” кроці.

За даними Financial Times, Трамп, як повідомляється, вважає, що чинний президент Джо Байден повинен був би вести діалог із президентом Росії Володимиром Путіним, як свого часу президенти США контактували з радянськими лідерами під час Холодної війни.

Крім того, Трамп сумнівається, що членство в НАТО для України можливе у найближчій перспективі, тому питання вступу може бути відкладене, щоб стимулювати Росію до переговорів. “Ми тимчасово заморожуємо конфлікт, Україна не поступається територією і зберігає свої претензії, але досягнення остаточної угоди, ймовірно, не буде можливим, доки Путін не покине політичну арену”, – заявив Фред Флейц, радник з першої адміністрації Трампа.