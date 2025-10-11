Трамп і Зеленський обговорили можливість передачі Україні ракет Tomahawk — джерела

Двоє співрозмовників Axios, обізнаних зі змістом розмови, повідомили, що у суботу президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорили потенційне надання Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Остаточного рішення, за їхніми словами, наразі не ухвалено.

Телефонна розмова тривала близько 30 хвилин. У своєму повідомленні Зеленський назвав її «дуже позитивною та продуктивною», привітав Трампа з «угодою щодо Близького Сходу» і зазначив, що якщо ту війну вдається зупинити, «то точно можуть бути зупинені й інші війни, включно з російською». За словами Зеленського, він поінформував про російські удари по енергосистемі України, подякував за готовність підтримати та обговорив із Трампом «можливості посилити нашу ППО» і «конкретні домовленості, які ми готуємо», додавши: «Є хороші варіанти і сильні ідеї, як реально посилити нас. Потрібна готовність росіян до справжньої дипломатії — це можна забезпечити силою». Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Раніше Трамп заявив, що «наче вже ухвалив рішення» щодо продажу ракет Tomahawk країнам НАТО для подальшої передачі Україні, але хоче знати, як саме Київ планує їх використовувати. Зеленський просив про Tomahawk під час зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН минулого місяця і в коментарі Axios припустив, що їхня наявність може змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Російський президент у неділю назвав можливі поставки Tomahawk Україні «якісно новим етапом ескалації».

За даними українських посадовців, наступного тижня до Вашингтона очікують візит української делегації на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко для обговорення безпекової співпраці та санкцій проти Росії.