Трамп і Гарріс проведуть дебати 10 вересня

10 вересня кандидати у президенти США Дональд Трамп і Камала Гарріс проведуть дебати на телеканалі ABC.

Про це повідомляє АВС у мережі Х, CNN.

“ABC News прийме дебати кандидатів у президенти 10 вересня на телеканалі ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC”.

CNN зазначає, що Трамп під час виступу на пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді сказав, що “з нетерпінням” чекає на дебати з віцепрезиденткою, і що він домовився про майбутні дати дебатів: з Fox News 4 вересня, з ABC 10 вересня і з NBC 25 вересня.

Трамп додав, що “дрібні деталі” все ще уточнюються, зокрема це стосується аудиторії і місця проведення. Він також висловив сумнів, що Гарріс погодиться на всі умови дебатів.

Гарріс, яка раніше погодилася на дебати на ABC, підтвердила свою участь пізніше в четвер і сказала, що буде “щаслива” обговорити подальші дебати.

Відповідаючи на запитання, чи буде вона відкрита до інших дебатів, про які говорив Трамп, Гарріс сказала: “Я буду рада вести розмову про додаткові дебати після 10 вересня”.