Кримінал

Тракториста з Харкова засудили в РФ до 10 років колонії суворого режиму
20 Серпня 2024 16:42
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полон, росія
Віктор Руденко / Фото з соцмереж

10 років колонії суворого режиму присудили трактористу з Харкова в російському Санкт-Петербурзі. Віктора Руденка звинуватили у “шпигунстві”. У березні 2022-го року, під час наступу російських військ на Харківщині, він передав СБУ дані про розміщення однієї з мотострілецьких бригад РФ. У результаті ЗСУ накрили її мінометним вогнем.

Віктору Руденко висунули звинувачення за статтею 276 російського Кримінального кодексу, яка передбачає, що обвинувачений — іноземний громадянин. 

Чоловіка затримали 24 квітня 2023 року і відтоді утримували під вартою. Справу розглядали в закритому режимі. Навіть на фінальному засіданні деталей звинувачення не розкрили. Але суддя Фурманова повідомила Руденка, що його мобільний телефон вилучать на користь РФ, а сім-карту знищать, оскільки вони є “засобом злочину”.  

“Вироком суду також встановлено настання наслідків від дій Руденка, у результаті яких підрозділ мотострілецької дивізії зазнав мінометного обстрілу ЗСУ в тому населеному пункті, дані про який передав Руденко. Фігурант, не заперечуючи фактичних обставин, провину у скоєнні злочину не визнав”, — заявили в об’єднаній пресслужбі Санкт-Петербурзьких судів. Та додали, що невизнання провини Віктор Руденко аргументував тим, що діяв на користь своєї Батьківщини. 

Руденко не єдиний українець, якого у Петербурзі судять за “шпигунство проти РФ”. Так відомо, що цьогоріч у березні арештували Владислава Сугакова, а торік влітку — 27-річного українця Івана Забавського.

Забавський зник ще рік тому, коли вирушив до окупованого Росією села Таволжанка під Харковом, щоб забрати звідти свою матір Марину. Лише у травні 2023 року російське Міноборони відповіло на запит: у відомстві підтвердили, що чоловіка “затримано за протидію спеціальної військової операції” і він “перебуває на території Росії”, а “стан його здоров’я задовільний”. А про те, що Іван арештований у справі про шпигунство, його мати дізналася вже від журналістів.


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