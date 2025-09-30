        Суспільство

        Трагедія на Сумщині — внаслідок атаки російського дрона загинули батьки і двоє дітей

        Сергій Бордовський
        30 Вересня 2025 08:17
        читать на русском →
        Внаслідок атаки російського дрона загинула родина з двома дітьми / Фото: Прокуратура України
        Внаслідок атаки російського дрона загинула родина з двома дітьми / Фото: Прокуратура України

        У ніч на 30 вересня російський ударний безпілотник атакував житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        У будинку мешкало подружжя з двома малолітніми дітьми. Врятуватися нікому не вдалося. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів віком 6 і 4 роки.

        Реклама
        Реклама

        «Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини», — зазначив Григоров.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини