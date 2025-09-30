Трагедія на Сумщині — внаслідок атаки російського дрона загинули батьки і двоє дітей

«Це страшна і непоправна втрата для всієї громади й області. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким родини», — зазначив Григоров.

У будинку мешкало подружжя з двома малолітніми дітьми. Врятуватися нікому не вдалося. Рятувальники дістали з-під завалів тіла чотирьох загиблих — батьків та їхніх синів віком 6 і 4 роки.

У ніч на 30 вересня російський ударний безпілотник атакував житловий будинок у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області.