Товари компаній, які продовжують працювати в РФ, заборонили в Естонії

Міністерство оборони Естонії видало розпорядження вилучати з місць продажу, пов’язаних із Силами оборони та іншими підвідомчими установами, товари від виробників, які продовжують працювати в Росії.

Про це повідомляє ERR, передає Укрінформ.

Рішення стосується виробників, які були внесені українським Національним агентством з питань запобігання корупції до списку міжнародних спонсорів війни.

Тож торгові автомати, кафе та інші торговельні точки, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони Естонії, більше не продаватимуть продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International. Також буде припинено продаж тютюнових виробів Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

«Я розумію, що розпорядження про припинення використання у сфері управління Міністерства оборони продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій може викликати певний дискомфорт, але для багатьох продуктів можна знайти альтернативу й у естонських виробників. Я сподіваюся на спільне розуміння, допоможімо Україні перемогти», – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Вилучити продукцію заборонених фірм договірні партнери Центру оборонних інвестицій мають протягом 60 днів.