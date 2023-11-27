Економіка

Торгівля нафтою між РФ та Азією стикнулась із проблемами через західні санкції

27 Листопада 2023 18:28
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росія, нафта

Торгівля нафтою Росії та Азії, зокрема Індії, стикнулася із проблемами внаслідок західних санкцій через війну в Україні. Російський центральний банк не може працювати в доларах через санкції і не хоче приймати індійські рупії.

Про це пише Reuters із посиланням на власні анонімні джерела.

Як ідеться у виданні, десятиліттями долар США був валютою міжнародної торгівлі нафтою. Знайти альтернативу проблеми через труднощі конвертації, а також політичні перешкоди.

Індія — наразі найбільший морської нафти в Росії після того, як європейські клієнти відмовилися від російського пального. Ще в липні Індія наполягла на оплаті в рупіях, і відтоді торгова діяльність майже розвалилася”, кажуть три джерела.

Джерела повідомили, що російські постачальники нафти не можуть укладати угоди в індійських рупіях через неофіційні вказівки російського Центробанку — він не прийматиме цю валюту.

Одне російське банківське джерело, наближене до Центробанку, заявило, що отримувати дохід у неконвертованій валюті з невеликою вартістю за межами Індії є “безглуздим”. Інше джерело повідомило, що Росія має обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії невеликий.

Проблему намагалися вирішувати: зокрема, індійські вантажі оплачувалися частково китайським юанем, частково — гонконгським доларом як перехідною валютою до юаня та дирхамом ОАЕ. Про це Reuters повідомили торгові джерела та офіційні особи.

Проблеми з обігом також стосуються покупців в Африці, Китаї та Туреччині.

Однак найбільша проблема стосується Індії, яка, згідно з даними LSEG і підрахунками Reuters, купує понад 60% російської морської нафти. Це найбільший загалом покупець морської російської нафти після Китаю.

Після того, як Захід запровадив санкції проти Росії в лютому 2022 року, Москва перейшла з операцій у доларах і євро, які є домінантними у світі. Кремль значною мірою тепер заблокований від міжнародної банківської системи.


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