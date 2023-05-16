Торгівля криптовалютами на біржі: самостійні спроби чи допомога професіоналів

Трейдинг не терпить дилетантського відношення: кожен крок має бути зваженим та логічним. Звісно, без наявності досвіду можна допустити ряд серйозних помилок та навіть розчаруватися в виборі діяльності.

Тому новачкові краще за все користуватися централізованою біржею, де адміністратор підкаже вибір напрямку. Послуги такого спеціаліста платні, але на перших порах без них не обійтися. Один із перевірених варіантів для трейдерів з України – біржа Binance. Тут завжди можна дізнатися про курс біткоїна та отримати іншу важливу інформацію для успішної торгівлі.

Як торгувати самостійно: особливості підходу

Якщо трейдер-початківець хоче самостійно торгувати, ніхто не може йому цього заборонити. Перш за все, рекомендується ознайомитися з головними теоретичними поняттями. Без таких знань успіх неможливий. На щастя, відомі біржі пропонують навчальні матеріали абсолютно безплатно. За допомогою такої інформації завжди можна дізнатися про:

відмінності між капіталовкладеннями та торгівлею;

фундаментальний та технічний аналіз;

інструменти, які будуть корисні трейдеру;

головні стратегії при інвестуванні в криптовалюту та багато іншого.

Саме за допомогою такого навчання новий користувач набуває необхідного для подальшої роботи досвіду. Матеріали викладені у форматі статей, огляду, аналітики, відеоуроків тощо.

Особлива цінність полягає в тому, що навчальна інформація викладена в залежності від рівня досвіду трейдера. Тобто є матеріали для початківців, середнього рівня, досвідчених трейдерів. Новачки можуть зупинитися на базових поняттях та вивченні інструментів, а професіонали – на аналітичній інформації та майбутній стратегії.

Теоретична частина включає отримання даних про блокчейн-технологію та її особливості. Матеріал розділено для зручності на кілька курсів. Коли всі етапи навчання пройдено і механізми роботи зрозумілі, то вже можна обходитися без допомоги адміністраторів та їх платних послуг.

Чи потрібна допомога професіоналів?

На децентралізованій біржі доведеться все робити самостійно. Адміністратор тут не буде контролювати угоди, тому можливий ряд проблем. Новачок може натрапити на труднощі у вивченні існуючих інструментів, натрапити на випадки шахрайства, а значну частину процесів доведеться проводити вручну.

Таким чином, якщо немає досвіду, то краще оплатити послуги професіонала, який розповість все про інвестиції та допоможе освоїти головні інструменти для торгівлі. Якщо ж хочеться спробувати все самостійно, то в будь-який момент можна звернутися в службу підтримки біржі. Тут є відповіді на найпопулярніші питання, які частіше за все виникають у новачків. Крім того, можна зв’язатися з представником служби підтримки для отримання відповідей.

Тобто трейдеру-початківцю краще почати з централізованої біржі, де йому нададуть всю необхідну допомогу у навчанні та освоєнні інструментів. Вартість послуг такого спеціаліста невисока, а такий підхід допоможе заощадити чималі суми, які можуть бути втрачені при самостійному освоєнні.