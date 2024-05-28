Топові смаколики, які полюбляють собаки та коти

Смачні та корисні смаколики https://practik.ua/smakolyky є не лише приємним сюрпризом для наших чотирилапих друзів, але й важливою частиною їхньої раціону, що сприяє здоров’ю та гарному самопочуттю.

Сушене м’ясо

Сушене м’ясо, зокрема:

яловичина,

курка,

індичка;

– є відмінним вибором для собак. Воно багате на білки, низькокалорійне і легко засвоюється. Цей продукт допомагає підтримувати здоров’я зубів, оскільки його жування сприяє видаленню зубного нальоту.

Для котів можна обрати сушене м’ясо з курки або риби. Це природне джерело білку та амінокислот, що допомагають підтримувати м’язову масу та здорову шкіру. Крім того, такі ласощі стимулюють у котів інстинкти жування та полювання.

Ласощі з котячої м’яти або валеріани

Котяча м’ята (непета котарія) або валеріана (валеріана офіціаналіс) — це справжній магніт для котів. Спеціальні іграшки або ласощі з додаванням цих трав сприяють підвищенню активності, поліпшенню настрою та зменшенню стресу. Більшість котів реагують на ці запахи, стаючи більш грайливими та активними.

Зубні палички та жувальні кістки

Жувальні кістки та спеціальні зубні палички є незамінними для догляду за зубами собак. Вони допомагають зменшити наліт і камінь, масажують ясна і сприяють свіжому подиху. Такі ласощі зазвичай виготовлені з натуральних інгредієнтів та містять додаткові корисні речовини, такі як кальцій та фосфор.

Ласощі з риби

Рибні ласощі, наприклад, сушені рибні філе або рибні смужки, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот. Вони підтримують здоров’я шкіри та шерсті, а також сприяють загальному зміцненню імунної системи собак.

Для котів рибні смаколики теж дуже корисні. Рибні філе або шматочки тунця — це чудове джерело білку та корисних жирів. Вони не лише смачні, а й допомагають підтримувати здоров’я серця та мозку вашого пухнастого друга.

Фрукти та овочі

Деякі фрукти та овочі є чудовими смаколиками для собак. Наприклад, яблука (без насіння), морква, банани та ягоди. Вони багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують загальний стан здоров’я та імунну систему. Морква, наприклад, є низькокалорійною, а також допомагає чистити зуби.

Не всі коти полюбляють овочі, але деякі можуть насолоджуватися шматочками гарбуза або шпинату. Ці продукти багаті на клітковину та вітаміни, які допомагають травленню і підтримують загальне здоров’я.

Де придбати смаколики?

Придбати смаколики для собак та котів можна у спеціалізованих магазинах або онлайн. Одним із таких місць є інтернет-магазин бренду Practik, де представлено широкий асортимент смаколиків для ваших улюбленців. У їхньому каталозі ви знайдете корисне печиво, печінкову та лососеву олію, м’ясні чіпси та багато інших ласощів. Ці продукти виготовлені з натуральних інгредієнтів та допоможуть підтримати здоров’я і гарний настрій ваших домашніх тварин.

Важливо звертати увагу на склад ласощів, обираючи ті, що містять натуральні інгредієнти та уникаючи шкідливих добавок і консервантів. Крім того, не забувайте враховувати індивідуальні потреби та вподобання вашого домашнього улюбленця, адже кожна тварина унікальна.