Топменеджерам онлайн-казино Pin-Up оголошено підозри у співпраці з РФ

Правоохоронці повідомили про підозру бенефіціарам і керівництву онлайн-казино Pin-Up, повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці не вказують, про яке саме казино йдеться, однак голова АРМА Олена Дума уточнила, що мається на увазі саме Pin-Up.

За даними слідства, громадяни РФ використовували платформу казино для збору персональних даних користувачів, включно з місцеперебуванням українських військових.

Державне бюро розслідувань зазначає, що компанія продовжує працювати на окупованій Луганщині, фінансуючи бюджет агресора. Кошти спрямовувалися на підтримку силового блоку та оборонно-промислового комплексу РФ, а також на збройну агресію проти України.

Також слідство встановило, що особа, яка контролює казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала російських “ветеранів СВО”.

Бенефіціарам онлайн-казино Pin-Up, а також директору й власнику торгової марки та доменного імені повідомлено про підозри за статтею 111-2 КК України (“Пособництво державі-агресору”).

Раніше за клопотанням прокурорів арештували понад 2,6 млрд гривень з рахунків товариств, які займаються організацією діяльності цього казино. АРМА на ці кошти закупила військові облігації.