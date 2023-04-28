Ткаченко не проти співпрацювати з “корисними росіянами”. Але після війни

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що з деякими росіянами надалі, після завершення війни, можлива співпраця у сфері культури.

“Це не “хороші росіяни”, бо хороших росіян не буває, а “корисні росіяни” – вони є, вони відверто висловлюють свою позицію. Це артисти, письменники, і в подальшому якась співпраця з ними – це абсолютно нормальний, логічний процес, тому що вони розділяють цінності, які розділяє українське суспільство. Зокрема свободи, не втручання до внутрішніх справ інших країн, критикують Путіна. Тому зрозуміла можливість подальшої якоїсь кооперації”, – сказав Ткаченко в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна”, відповідаючи на запитання, як він бачить повоєнну політику держави щодо російських артистів та інших діячів культури.

Щодо російських діячів культури, які на сьогодні зайняли нейтральну позицію і не висловлюються на підтримку жодної зі сторін конфлікту, на думку міністра, вони не будуть затребувані “у фізичній появі тут, в Україні, ще досить довгий час”.

“Окрім того, громадська думка, яка в Україні дуже сильно впливає на прийняття будь-яких політичних рішень на рівні держави, буде на стороні того, щоб не користуватися послугами “мовчунів” і так званих z-патріотів”, – додав він.