Тісто для піци: 4 топові рецепти

Деякі господині побоюються готувати випічку з дріжджового тіста, оскільки воно здається примхливим і не завжди вдається. Проте насправді замішувати його нескладно, якщо знати деякі кулінарні нюанси. Пропонуємо вам чотири рецепти від Львівських Дріжджів, які дозволять приготувати смачну та пухку випічку.

Тісто на дріжджах без яєць

Чудово підходить не лише для піци, а й для випікання пирогів, маленьких пиріжків, рулетів та булочок.

Інгредієнти:

Борошно — 2 склянки;

Молоко або вода — 0,5 л;

Свіжі Львівські дріжджі — 25 г;

Цукор — 40–50 г;

Сіль — половинка чайної ложки;

Олія — 30–40 мл.

Як приготувати:

Воду або молоко підігрійте до температури 36–38°С. Додайте свіжі дріжджі, цукор, сіль і трошки борошна. Ретельно перемішайте. Консистенція має бути як для оладок. Поставте опару в тепле місце на 20 хвилин. Коли опара підійде, додайте рослинну олію та перемішайте. Невеличкими порціями просійте борошно. Замісіть еластичне тісто, прикрийте серветкою та залиште на 2 години в теплому місці. Коли тісто підійде, знову вимісіть його для надання легкості, а вже потім готуйте випічку.

Тісто на кефірі й соді для піци

Інгредієнти:

Кефір — 400 мл;

Курячі яйця — 2 шт.;

Борошно — 2,5 склянки;

Сіль — половинка чайної ложки;

Цукор — 1 чайна ложка;

Сода — половинка чайної ложки;

Оцет — щоб погасити соду.

Як приготувати:

Яйця збийте виделкою. Додайте цукор, сіль та кефір, погашену оцтом соду. Добре перемішайте. Просіяне борошно додайте до суміші та перемішайте. Форму для випікання застеліть пергаментом, влийте тісто, а зверху викладіть начинку. Випікайте в духовці до готовності.

Тісто на сухих дріжджах

Інгредієнти:

Борошно — 0,5 кг;

Молоко — 300 мл;

Цукор — 50 г;

Сухі Львівські дріжджі — 10 г;

Рослинна олія — 1/3 столової ложки;

Сіль — дрібка.

Як приготувати:

Підігрійте молоко, щоб воно стало теплим (у холодній рідині дріжджі не піднімуться, а в гарячій — зваряться). Додайте цукор, сухі дріжджі, три столові ложки просіяного борошна — перемішайте. Залиште опару в теплому місці на 20 хвилин. Коли опара підніметься, додайте сіль і влийте рослинну олію — перемішайте. Невеличкими порціями додавайте просіяне борошно, ретельно перемішуючи. Замісіть еластичне тісто. Залиште вимішане тісто в теплому місці на чверть години. Коли воно підніметься, осадіть. Повторіть процес вимішування та витримування 2–3 рази.

Тісто на молоці й дріжджах для піци

Інгредієнти:

Борошно — 500 г;

Молоко — 100 мл;

Куряче яйце — 1 шт.;

Сухі Львівські дріжджі — 10 г;

Сіль — 30 г.

Як приготувати:

Розчиніть сухі дріжджі у молоці та залиште на 5 хвилин. Борошно просійте на робочу поверхню «гіркою». Всередині зробіть заглиблення та влийте суміш молока й дріжджів. Додайте сире яйце. Замішуйте тісто, додаючи ще молока, якщо потрібно. Тісто, яке вже не липне ані до рук, ані до ємності, вважається добре вимішаним. Накрийте його серветкою та залиште на 3 години підходити. В результаті його об’єм має збільшитися в два рази. Готове тісто розділіть на частинки розміром з кулак. Кожна з них буде основою для однієї піци. Розкочувати їх треба до товщини 2 см.

Обирайте, яке сьогодні приготуєте тісто для піци за будь-яким рецептом, смачного!