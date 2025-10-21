Тіна Кароль поділилася чуттєвими фото у ліжку

40-річна співачка Тіна Кароль знову потішила своїх шанувальників ефектною фотосесією, яку опублікувала в Instagram. Цього разу артистка взяла участь у чуттєвій домашній зйомці, де позувала у білому боді просто на ліжку.

Тіна Кароль у білому боді позує на ліжку / Фото: Instagram/Тіна Кароль

«Бо ми повінчані небесами. І хай бувають блискавки між нами…» — підписала Тіна публікацію рядком зі свого треку, додавши серію світлих, романтичних кадрів.

М’яке освітлення створило атмосферу тепла та ніжності. На одному з фото Кароль похвалилася стрункими ногами у чорно-білому форматі, а на інших — продемонструвала різні емоції, грайливо загортаючись у ковдру.

Підписники засипали співачку компліментами: «Неймовірна краса», «Такі світлі й справжні фото», «Ви — жива емоція».

Зірка вкотре довела, що вміє поєднати елегантність і сексуальність у кожному образі. Відомо, що Тіна Кароль приділяє багато часу спорту та йозі, завдяки чому підтримує бездоганну форму й час від часу вражає шанувальників своїми ефектними позами.