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Times: Росія не досягне цілей, але майбутнє України все одно викликає побоювання

19 Червня 2023 14:20
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україна

Що б не сталося на полі бою найближчими тижнями та місяцями, очевидно, що Росія не досягла своїх головних військових цілей – зміни керівництва України та геополітичного підпорядкування країни, пише у своєму аналізі для газети Times журналіст Едвард Лукас (ця ж стаття присутня на сайті Center for European Policy Analysis)

Але подальші – післявоєнні – безпека, процвітання та свобода України поки що не гарантовані, вважає Лукас. І тому є дві основні причини.

По-перше, на його думку, навіть після закінчення бойових дій збережеться загроза потенційної російської агресії в майбутньому, бо незрозуміло, хто опиниться при владі в Росії після війни.

Гарантією безпеки України за будь-якого подальшого політичного розкладу в Росії могло б стати її членство в НАТО, але, за словами Лукаса, поки альянс не демонструє готовності видати Україні вхідний квиток, обмежуючись лише урочистими обіцянками.

Зобов’язання, які щодо України прийняла Америка Байдена, дуже схожі на оборонні зв’язки США з Тайванем та Ізраїлем, пише Едвард Лукас. Загалом вони міцні, але можуть змінюватися відповідно до бачення кожного наступного уряду у Вашингтоні.

Друга загроза становленню повоєнної України, на думку журналіста, – корупція. Країна бореться з нею 1991 року, але лише епізодично і запізно досягає якихось успіхів, пише автор Times.

У повоєнну Україну потечуть колосальні суми, виділені на відновлення інфраструктури, промисловості та житла, і це вимагатиме максимально прозорого механізму розподілу коштів. Приватні інвестори та міжнародні донори вимагатимуть гарантій.

Це означає, що Україна має відбудувати не лише зруйновані об’єкти, а й соціальні та політичні інститути, а це набагато складніше, пише Times.


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