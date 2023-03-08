Тільки кожен третій український біженець має оплачувану роботу в ЄС

Кожен третій український біженець, який знаходиться на території ЄС, хоче повернутися додому в Україну. Така ж кількість українців хотіла б залишитися в Європі. Такими є висновки опитування “Втеча з України. Досвід переміщених осіб в ЄС”, проведеного неурядовою правозахисною європейською організацією European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Автори опитування зазначають, що майже половина опитаних українських біженців поскаржилася на те, що з моменту приїзду до країни перебування часто знаходяться у пригніченому чи депресивному стані.

Сімдесят дев’ять відсотків респондентів повідомили, що стикаються з фінансовими труднощами, і лише тридцять три відсотки мають оплачувану роботу.