Економіка

Тільки кожен третій український біженець має оплачувану роботу в ЄС

8 Березня 2023 17:09
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біженці

Кожен третій український біженець, який знаходиться на території ЄС, хоче повернутися додому в Україну. Така ж кількість українців хотіла б залишитися в Європі. Такими є висновки опитування “Втеча з України. Досвід переміщених осіб в ЄС”, проведеного неурядовою правозахисною європейською організацією European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).

Автори опитування зазначають, що майже половина опитаних українських біженців поскаржилася на те, що з моменту приїзду до країни перебування часто знаходяться у пригніченому чи депресивному стані.

Сімдесят дев’ять відсотків респондентів повідомили, що стикаються з фінансовими труднощами, і лише тридцять три відсотки мають оплачувану роботу.


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