The Washington Post: Росія та Україна ведуть битву за ще одне зруйноване місто

В останні дні московські війська поступово просуваються на північ від Авдіївки, сподіваючись оточити місто і взяти під контроль один з найбільш добре укріплених пунктів, пише The Washington Post. У відповідь на російські “м’ясні штурми” Україна останніми днями перекинула до Авдіївки батальйони щонайменше з однієї бригади на південному фронті.

Втрати по обидва боки вже великі. Україна стверджує, що Росія втратила значну кількість військової техніки, атакуючи Авдіївку.

Президент України Володимир Зеленський заявив у п’ятницю, що Москва втратила цілу бригаду бійців. Ці твердження не можуть підтвердити незалежні експерти.

Офіційний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що наступ на Авдіївку – це нагадування, що президент РФ Володимир Путін хоче захопити всю Україну. Він попередив, що найближчими місяцями Москва «може досягти деяких тактичних успіхів», але за рахунок життя «тисяч» російських солдатів.

Колись в Авдіївці мешкало 32 тис. осіб, сьогодні – 1600, нагадує видання. Водопостачання міста припинилося ще до лютого 2022 року, електрику відключили у квітні 2022-го.