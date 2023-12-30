The Washington Post: Росія намагається підірвати підтримку України з боку Франції

Документи Кремля, отримані європейською службою безпеки та вивчені The Washington Post, показують, що перший заступник глави адміністрації президента Сергій Кирієнко доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичному розладу у Франції через соціальні мережі та французьких політичних діячів, лідерів громадської думки та активістів. Мета Москви – підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО, йдеться у документах. Ці зусилля є паралельними аналогічному втручанню в Німеччині, де Кремль намагається об’єднати вкрай правих і вкрай лівих в антивоєнний альянс.

Кремлівські стратеги мають намір просувати в суспільстві ідею, що західні санкції проти Росії завдали французькій економіці збитків через скорочення торгівлі, внаслідок чого країна ризикує впасти в «найглибшу соціальну та економічну кризу останніх років». У роботу взяли й твердження, що постачання озброєння в Україну залишили Францію без зброї, щоб захистити себе.

Документи показують, що створені кремлівськими політтехнологами «ферми тролів» виробляли та публікували у соціальних мережах матеріали, що критикують підтримку Заходом уряду Володимира Зеленського. У документах зафіксовано вказівку співробітнику “ферми тролів” створити “коментар із 200 символів від француза середніх років”, який вважає підтримку Україною з боку Європи “дурною авантюрою”. Вигаданий француз також повинен був стверджувати, що допомога Києву обертається інфляцією… і падінням рівня життя.

Зусилля Кремля досі мали обмежений відгук у Франції, де президент Еммануель Макрон був в авангарді зусиль Європи щодо підтримки України, і більшість населення його підтримувала. Проте, за словами директора Французького інституту міжнародних відносин Томаса Гомарта, у Франції збільшується кількість проросійських акаунтів у соцмережах, а також зростають рейтинги схвалення ультраправих партій.

Для частини французького істеблішменту бачення Франції як лідера великої Європи разом із Москвою – це «мрія, яка ніколи не зникне», – каже директор редакції Le Monde Сільві Кауффманн. “У цьому сні ми – велика держава, і Росія – велика держава, і ми – дві великі ядерні держави, які відносяться одна до одної на рівних”, – говорить Сільві Кауффманн.

Наприкінці червня, коли Париж охопили заворушення, мережа проросійських облікових записів у соцмережах стала дуже активною. Крихітна частка профілів – 1,2% – створила 30,6% усіх коментарів у цифрових ЗМІ про заворушення, 24,2% акаунтів вставляли в коментарі проросійські пости. Більшість цих облікових записів були пов’язані з ультраправими французькими політиками, такими як Ерік Земмур або Марін Ле Пен, вважає Alto Intelligence.

Державний орган спостережень Viginum з «високим ступенем впевненості» заявляє, що боти були пов’язані з російською дезінформаційною мережею, відомою як Recent Reliable News. RRN виробляє контент, спрямований на підрив позиції західних урядів щодо війни в Україні.

Зростають побоювання, що Кремль намагається посилити напруженість, спричинену конфліктом між Ізраїлем та Газою. У листопаді французькі чиновники заявили, що слід Москви видно у спробі роздмухати напруженість між єврейською та мусульманською громадами Франції. Молдовську пару заарештували за те, що намалювала сотні зірок Давида на вулицях Парижа. На думку поліції, пара діяла за вказівкою проросійського молдавського бізнесмена.

Після шестимісячного розслідування іноземного втручання у політичне життя Франції, проведеного цього року, парламент країни зосередився на Кремлі. Підсумкова доповідь говорить: «Росія проводить у нашій країні довгострокову дезінформаційну кампанію», яка спрямована «на захист та просування російських інтересів та поляризацію нашого демократичного суспільства».

У доповіді наголошується на ролі «Національного об’єднання» Марін Ле Пен, і робиться висновок, що партія «підтримувала безліч зв’язків з Кремлем» і ефективно діяла як канал зв’язку для поширення російських поглядів. У відповідь Марін Ле Пен заявила, що розслідування не знайшло жодних доказів впливу Росії на Національне об’єднання.

У ході розслідування постало питання, чи отримувала партія Ле Пен гроші від Росії в обмін на підтримку її позицій. Йшлося про дві позики. Перший кредит, на 9,4 мільйона євро у 2014 році, надійшов безпосередньо з російського банку, другий, на 8 мільйонів євро у 2017 році, надійшов складнішим шляхом через банк Абу-Дабі, йдеться у розслідуванні.

Відчувши зміну політичного вітру після лютого 2022 року, Ле Пен почала обережніше виступати за зближення з Москвою. Однак Росія «не збирається відмовлятися від зв’язків, які мала «Національне об’єднання», каже спеціальний помічник Дональда Трампа з європейських і російських справ Фіона Хілл.

Один із найяскравіших представників групи підтримки Росії – Тьєррі Маріані, член Європейського парламенту від партії «Національне об’єднання». Маріані був відзначений у розслідуванні за «велику логічну та політичну близькість» до російської влади. У доповіді особливо наголошується на його керівництві Асоціацією франко-російського діалогу — паризьким аналітичним центром, заснованим російським урядом. На думку авторів розслідування, асоціація вже давно є осередком пропаганди кремлівських поглядів. У доповіді згадуються і поїздки Маріані до Криму після 2014 року, і участь як спостерігач у голосуванні на Донбасі у 2018 році.

В останні кілька місяців Маріані дедалі голосніше виступав проти підтримки України з боку Заходу. У жовтні в Європарламенті він заявив, що санкції проти Росії лише створили більше ворогів для ЄС. Пізніше, у грудні, він дав інтерв’ю російській агенції ТАРС, назвавши політику Зеленського «державним тероризмом». Тьєрі Маріані сказав, що український президент поводиться як мафіозі, готовий усунути тих, кого вважає загрозою своїй владі. Потім у повідомленні в соцмережі Х він написав: «Європа роками платитиме за відновлення України, тоді як США зароблять на війні, щоб перезапустити свою економіку».

У ході розслідування особливу увагу приділили колишньому депутату Європарламенту Жан-Люку Шаффхаузеру. Комісія вивчала його роль у отриманні Марін Ле Пен згаданих кредитів. В інтерв’ю The Post Шаффхаузер стверджував, що Китай становить екзистенційну загрозу для Європи. У зв’язку з цим він пропонує за підтримки Москви створити фонд, який виступатиме за припинення вогню в Україні, при цьому Кремль збереже контроль над східними регіонами країни в обмін на зближення із Заходом і вихід з альянсу з Китаєм, що поглиблюється.

Шаффхаузер заперечує, що діє від імені Росії, заявляючи, що діє на користь Франції. Проте колишній євродепутат регулярно отримує фінансування дипломата №2 у російському посольстві в Парижі Іллі Суботіна, який щомісяця сплачує йому оренду одного з поверхів резиденції Страсбурга.

На думку Шаффхаузера, недавній зрив переговорів у Конгресі США щодо фінансування України означає, що «настав слушний момент для пошуку рішення» — припинення вогню та зближення з Москвою. Але в міру того, як на Заході зростає напруженість через конфлікт між Ізраїлем і Газою, попередив він, впевненість Кремля зростає. Тепер Росії легко розпалювати безладдя, сказав Шаффхаузер. Москві не потрібно «робити велику роботу. Вони підготувалися».