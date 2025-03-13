The Washington Post: РФ склала жорсткі умови щодо припинення вогню в Україні

Європейська розвідка отримала документ ФСБ із максимально жорсткими вимогами РФ щодо ймовірного мирного врегулювання війни. У переліку “демонтаж” влади в Україні, припинення постачання зброї та створення демілітаризованих зон.

Про це пише видання The Washington Post.

Як пише видання, документ розробив російський аналітичний центр, що тісно співпрацює з ФСБ. Підготували його начебто ще у лютому, а саме перед зустріччю делегацій США та Росії в Саудівській Аравії.

Що хоче Росія для припинення вогню

Плани Дональда Трампа закінчити війну протягом 100 днів відкидають як “нездійсненні”. Натомість пишуть, що війна може припинитися не раніше 2026 року.

Росія відкидає можливе введення європейських миротворчих сил в Україну й наполягає на визнанні свого суверенітету над окупованими територіями.

Росія хоче створити буферну зону на північному сході України на кордоні з Брянською і Бєлгородською областями, а також демілітаризовану зону на півдні України поблизу незаконно анексованого Криму.

Росія пропонує обмін у військовій сфері: вона не розміщує свої ракети середньої дальності в Білорусі, а США, своєю чергою, не встановлюють нові ракетні системи в Європі.

Росія вимагає “демонтажу” нинішньої української влади. У документі зазначено, що чинну владу неможливо змінити зсередини країни, а для припинення конфлікту необхідно повне перезавантаження політичної системи України.

Росія пропонує нормалізацію дипломатичних відносин зі США, що включає відновлення повного складу посольств обох країн та призначення нового посла в Вашингтоні.

Росія пропонує припинити постачання зброї до “недружніх” США країн в обмін на припинення американських поставок озброєння Україні.