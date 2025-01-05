The Washington Post: Напередодні чергового президентства Трампа армія України йде в оборону

Російські війська в Україні просуваються найшвидшими темпами з перших днів вторгнення, використовуючи найбільшу перевагу Москви в цій війні – живу силу.

Як пише The Washington Post, українські військовослужбовці, які перебувають на місці подій, кажуть, що нестача зброї зберігається, але саме невтомні людські атаки виявилися найефективнішими для російських військ, які використовують вразливі місця у дедалі слабшій обороні України.

Втрати російських військ дуже високі, кажуть українські солдати, але постійні атаки, підкріплені потужними бомбардуваннями артилерії і безпілотників, не припиняються, відтісняючи українців назад по одному невеликому шматочку території за раз.

Російські війська просунулися на відстань двох миль від Покровська, поставивши під загрозу ключові маршрути логістики та постачання, які проходять через цей район до інших частин лінії фронту.

«Вбиваєш одного росіянина, а на його місці наче з’являються двоє», – каже Валентин, піхотинець 35-ї бригади морської піхоти України. «Виникає відчуття, що їх необмежена кількість», – додав він.

Водночас лави українських солдатів стають дедалі виснаженішими та нездатними протистояти російському натиску. Ті, хто перебуває в польових умовах, розповідають про втому та падіння бойового духу. А солдати, які говорили, що битимуться до останнього, доки російські окупанти не будуть витіснені з усієї території України, дедалі частіше підтримують заклик обраного президента Дональда Трампа почати переговори про припинення війни.

Зміни у ставленні відбулися на тлі розчарування солдатів у власному уряді в Києві, вони критикують повільну і розрізнену кампанію з мобілізації. Багато хто також каже, що їм доводиться вкладати власні гроші або залежати від цивільних добровольців у придбанні такого обладнання, як безпілотники та автомобілі, на яких вони пересуваються поблизу передових позицій, тому що вони не можуть розраховувати на уряд у забезпеченні необхідним обладнанням.

Минулого року парламент України ухвалив нові заходи щодо мобілізації, які знизили мінімальний призовний вік у країні до 25 років. Але військові заявили, що призов був проведений занадто пізно – коли в частинах і так було мало особового складу після кількох місяців відсутності заміни. За їхніми словами, побільшало дезертирів, тому що люди більше не йдуть добровільно воювати, а їх змушують.

«Коли я тільки прийшов в армію, ситуація була поганою», – каже Олександр, 27-річний піхотинець із 35-ї бригади. «Але зараз, для нової людини, ситуація настільки погана, що я не засуджую тих, хто дезертирує».

Колишній воєначальник України генерал Валерій Залужний закликав до мобілізації 500 000 осіб у 2024 році, але президент Володимир Зеленський відкинув цю цифру як занадто високу. За оцінками українських і західних чиновників, Київ зрештою закликав близько 200 000 новобранців. Зеленський також відхилив пропозиції Білого дому про подальше зниження призовного віку до 18 років.

«Я не скажу вам цифр, але це жахливо», – каже Тарас, заступник командира батальйону, що воює під Покровськом. «Людей призивають в армію, але, на жаль, у нас є втрати, і ці втрати потрібно заповнювати. І цього дійсно недостатньо».

За словами деяких солдатів, вони також змирилися з тим, що західна підтримка зброєю скорочується і, ймовірно, скорочення триватиме. За словами солдатів, без цієї допомоги Україна не має військових ресурсів, щоб відкинути росіян назад. Росія зберігає перевагу в артилерії і тепер використовує нові ударні безпілотники, які літають за допомогою волоконно-оптичних кабелів, що робить їх особливо смертоносними; вони практично невразливі для електронних перешкод, оскільки управляються за допомогою довгих тонких кабелів, а не радіохвиль.

Кілька українських військових заявили, що побоюються, що росіяни продовжать просувати лінію фронту на захід, до міста Дніпро.

Для написання цієї статті The Post опитала українських солдатів із шести різних бригад, які воюють на сході України. Багато з них скептично ставляться до того, що президент Росії Володимир Путін погодиться на припинення вогню, поки його війська володіють ініціативою, і побоюються, що Зеленському доведеться піти на болючі поступки. Інші висловили побоювання, що навіть якщо бойові дії припиняться цього року, Росія може знову напасти в майбутньому.

«Будемо чесні, зараз ситуація гірша, ніж на початку повномасштабного вторгнення», – каже 33-річний Тарас, капітан і командир роти 35-ї бригади. «Про що ми можемо зараз домовлятися? Ми можемо тільки кивати головою і погоджуватися з їхніми вимогами, а те, що вони вимагатимуть, нам явно не сподобається».

Українські війська зазвичай можуть відбити перші хвилі штурму, кажуть солдати. Але російська стратегія ґрунтується на переважній перевазі противника в чисельності, щоб зрештою прорватися, коли їхня розвідка визначить, де є проломи в обороні.

Командир танка в 68-й бригаді, з позивним «Фізик», назвав цю стратегію «повним божевіллям», оскільки росіяни, які атакують, імовірно, розуміють, що їхні шанси на виживання невеликі, і все одно лізуть уперед.

«Можливо, одна людина з третьої групи досягне мети, – сказав Фізик. «Вона окопується там, встановлює зв’язок і координує інших. Поступово вони накопичують критичну масу людей в одному місці, недалеко від наших позицій. Вони терплять – по них б’ють міномети, на них спрямовано все, що тільки можна собі уявити. Вони зазнають важких втрат, але продовжують упиратися».

Піше пересування невеликими групами – найпоширеніша тактика – також дає змогу росіянам потайки нарощувати сили по одній-дві людини за раз перед наступною атакою. Бронетехніка тепер рідко використовується в наступальних операціях, кажуть солдати.

«Ти думаєш, що все гаразд, бо не бачив багато ворогів, а потім раптом з одного підвалу вибігають 10 людей», – каже Тарас, заступник командира, який воює під Покровськом. «З нами таке нещодавно сталося. Звідки вони взялися?»

Найгостріше Україна відчуває брак особового складу серед піхоти – солдатів, які мають стояти на найпередовіших позиціях. Минулого року Україна скопіювала одну з найкращих російських тактик набору: звільнення засуджених злочинців, які погоджувалися воювати в штурмових підрозділах із підвищеним ризиком. Але, за словами командирів, вони мало що зробили, щоб заткнути дірки. Один з офіцерів в інтерв’ю висловив жаль, що Київ так довго чекав, щоб набрати ув’язнених, після того як Москва зробила це в перші місяці війни.

33-річний Володимир, який відбував тюремний термін за побиття людини до смерті, одним із перших вступив до батальйону засуджених 93-ї механізованої бригади. Він уже провів п’ять штурмів російських позицій. «Нас ніхто не примушував воювати – ми самі зголосилися, – тому ми можемо бути більш вмотивованими, ніж ті, кого призивають з вулиці», – додав він.

Українські солдати кажуть, що втрати в оборонних позиціях були вищими, ніж під час наступу. Спостереження за допомогою безпілотників дало змогу обом арміям відстежувати будь-які переміщення по полю бою, і тепер найбільша небезпека – це просто дістатися до позиції. Тарас каже, що рідко хто сідає за кермо машини, не обладнаної глушником радіоелектронної боротьби для захисту від дронів, тому що ризик дуже високий.

«Найгірше, коли хлопцям навіть не вдалося дістатися до позиції», – сказав він. «Коли ти перебуваєш на передовій і отримуєш там поранення, це зрозуміло. Але бувають ситуації, коли люди вперше в житті вирушають на бойове завдання, і таке трапляється».

Перехід росіян на безпілотники, керовані оптоволоконними кабелями протяжністю до 12 миль, означає, що глушіння не завжди ефективне. Олександр із 35-ї бригади каже, що помічав кабелі на гілках дерев, але не міг ризикнути і спробувати перерізати їх ножем. Якби його помітили, то майже напевно вбили б іншим дроном, сказав він.

«Після місії з усіма цими дронами в тебе дуже висока параноя», – каже Олександр. «Кожен звук, кожен рух – усе це сприймається як дрон, і ти намагаєшся від нього сховатися».

У своєму новорічному зверненні до українців Зеленський зробив акцент на тому, що він назвав «справедливим миром» – це відрізняється від попередніх закликів до повної поразки Росії та відновлення кордонів України, встановлених 1991 року після розпаду Радянського Союзу. Він заявив, що Україна може закінчити «гарячу фазу» війни цього року, а потім дипломатичним шляхом домогтися повернення окупованих територій у пізніші терміни.

«Усе вказує в бік припинення вогню», – сказав Сергій Філімонов, командир батальйону “Вовки Да Вінчі”. «На багато що вплинули вибори у США і риторика Трампа».