У Харкові планують перефарбувати громадський транспорт в одному стилі

Муніципальний транспорт у Харкові поступово планують привести до єдиного кольорового стандарту. Проте процес перефарбування швидким не буде.

Про це розповів директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий.

За словами Липового, у 2021 році червоний був затверджений як основний колір транспорту в Харкові, що теоретично мало сприяти підвищенню рівня безпеки на дорогах.

Як розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства, 150 муніципальних автобусів, які раніше були закуплені для Харкова, підходять під затверджений стандарт. Тепер кольоровий стандарт впроваджується і метро. Один з потягів метрополітену вже перефарбували й найближчим часом він почне курсувати Холодногірсько-Заводською лінією.

Проте процес уніфікації всього транспорту у Харкові буде тривалим.

“Трамваї добре вписуються в це рішення, адже мають червоно-жовте забарвлення. При проведенні поточних робіт з відновлення іншого наземного транспорту вся техніка, зокрема, тролейбуси, також буде перефарбована”, – зазначив Дмитро Липовий.