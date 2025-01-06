Кримінал

Залучав бійців до будівництва маєтку: екскомандиру ТрО “Південь” загрожує позбавлення волі
6 Січня 2025 16:25
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дбр
Екскомандиру ТрО "Південь" загрожує до шести років тюрми / Фото: ДБР

Завершено розслідування діяльності колишнього командувача регіонального управління сил територіальної оборони “Південь”, який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до будівництва власного маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Наразі посадовець звільнений із ЗСУ та обвинувачується у зловживанні службовим становищем. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Маєток екскомандира ТрО “Південь” / Фото: ДБР

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