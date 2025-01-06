Суспільство

Суд залишив під вартою військового ЗСУ Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
6 Січня 2025 20:24
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дезертирство
Сергій Гнезділов під час судового засідання 6 січня / Фото: Суспільне Новини

6 січня Печерський районний суд Києва залишив під вартою для військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова. Таким чином чоловік перебуватиме в СІЗО до 31 січня 2025 року без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне Новини.

У вересні 2024 року військовий публічно самовільно залишив частину, де проходив службу. Щодо нього відкрили кримінальне провадження про дезертирство.

Сьогодні прокуратура просила суд продовжити Гнєзділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 березня, без права внесення застави, адже, на думку сторони обвинувачення, військовослужбовець може переховуватися від слідства та суду.

Захист Гнєзділова просив суд пом’якшити запобіжний захід – замінити тримання під вартою на домашній арешт.

Обвинувачений заявив, що нагадав судді про свою згоду на повернення до військової частини, у якій, за його словами, дали згоду на його повернення на службу.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року Сергій Гнезділов написав у Facebook, що самовільно залишив частину, аби привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

24 вересня у 56-й ОМПБр, де служить Гнезділов, призначили службове розслідування та заявили, що військовий “вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення”.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що відкрили кримінальне провадження про дезертирство, яке розслідуватиме Державне бюро розслідувань.


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