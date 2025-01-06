Очільник Держмитслужби “забув” задекларувати будинок за 100 тис. доларів

САП та НАБУ повідомили про підозру головному митнику України у недекларування майна вартістю понад 100 тис. доларів. Держслужбовець не вніс до декларації житловий будинок площею 236,8 кв. м та землю під Києвом.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Прізвища обвинуваченого в САП не озвучили, проте на сайті Держмитслужби вказано, що обов’язки голови виконує Сергій Звягінцев.

Підозру від САП та детективів НАБУ отримав виконувач обов’язків голови Державної митної служби України. Формулювання – “умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”.

“Дії посадовця кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України”, – повідомили в САП.

За даними слідства, у деклараціях за 2021-2023 роки чиновник не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

“Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. доларів, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина”, – йдеться в повідомленні.