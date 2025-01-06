Суспільство

Майже весна: завтра в Україні починається потепління
6 Січня 2025 22:11
погода
Київ, Хрещатик / Фото ілюстративне: freepik

Погода в Україні у вівторок, 7 січня, буде хмарною, переважно без опадів. Лише у східних та північно-східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Проте до кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня синоптики попереджають про сильні пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с – I рівень небезпечності, жовтий. Також вируватиме негода у Карпатах – слід готуватися до 25 м/с, а на високогір’ї Карпат – до 40 м/с, тут оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту”, – попередили в Укргідрометцентрі.

На більшості територій України температура вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, вдень очікується +4…+9 °C, на Прикарпатті та півдні країни +7…+12 °C.

Температурна карта на 7 січня / Фото: Укргідрометцентр
Попередження про сильний вітер на 6 січня / Фото: Укргідрометцентр


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Січня 2025 17:56

Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування
6 Січня 2025 20:24

Суд залишив під вартою військового ЗСУ Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
6 Січня 2025 19:47

Лубінець зробив заяву про попередню домовленість з Росією щодо обмінів полоненими
6 Січня 2025 18:28

Джастін Трюдо заявив, що йде з поста прем’єр-міністра Канади
6 Січня 2025 17:22

У Харкові ухилянтам пропонували виїзд за кордон з командою з карате
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки