Майже весна: завтра в Україні починається потепління

Погода в Україні у вівторок, 7 січня, буде хмарною, переважно без опадів. Лише у східних та північно-східних областях вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Проте до кінця доби 6 січня, вночі та вранці 7 січня синоптики попереджають про сильні пориви вітру на Прикарпатті 17-22 м/с – I рівень небезпечності, жовтий. Також вируватиме негода у Карпатах – слід готуватися до 25 м/с, а на високогір’ї Карпат – до 40 м/с, тут оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий.

“Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту”, – попередили в Укргідрометцентрі.

На більшості територій України температура вночі коливатиметься від -2 °C до +3 °C, вдень очікується +4…+9 °C, на Прикарпатті та півдні країни +7…+12 °C.