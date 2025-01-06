Політика

Джастін Трюдо заявив, що йде з поста прем’єр-міністра Канади
6 Січня 2025 18:28
канада, трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Оттава, 6 січня / Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Канади оголосив про свою відставку після того, як буде обрано наступника. Доки ліберали не оберуть нового лідера, Джастін Трюдо залишатиметься на посаді.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Про свою відставку Джастін Трюдо оголосив 6 січня під час пресконференції в Оттаві. Зміна керівництва відбувається за кілька місяців до федеральних виборів.

“Я борець. Кожна кісточка в моєму тілі завжди говорила мені боротися, тому що я глибоко піклуюся про канадців. І річ у тому, що, попри всі зусилля, Парламент паралізований вже кілька місяців. Саме тому сьогодні вранці я повідомив генерал-губернатору, що нам потрібна нова сесія парламенту. Вона задовольнила це прохання”, – зазначив прем’єр-міністр Канади.

На пророгації парламент працюватиме до 24 березня.

“З 2015 року я боровся за цю країну. Заради вас. За зміцнення та зростання середнього класу. Заради того, щоб ми об’єдналися, щоб підтримати один одного під час пандемії. Щоб захистити вільну торгівлю на цьому континенті. Щоб бути сильними з Україною та нашою демократією. А також боротися зі зміною клімату та підготувати нашу економіку до майбутнього”, – сказав Трюдо.


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