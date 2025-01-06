Суспільство

Лубінець зробив заяву про попередню домовленість з Росією щодо обмінів полоненими
6 Січня 2025 19:47
полонені
Дмитро Лубінець, інтерв'ю для телеканалу "Рада" / Скриншот із відео

Попередня домовленість з Росією передбачає, що обміни полоненими стануть систематичними цього року. Повернення важкопоранених і тяжкохворих – у пріоритеті.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я не хочу, щоб зараз це звучало як анонс – ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами та категоріями”, – зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ.


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