Лубінець зробив заяву про попередню домовленість з Росією щодо обмінів полоненими

Попередня домовленість з Росією передбачає, що обміни полоненими стануть систематичними цього року. Повернення важкопоранених і тяжкохворих – у пріоритеті.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Я не хочу, щоб зараз це звучало як анонс – ми побачимо, чи дотримається російська сторона свого слова. Якщо так, то українське суспільство побачить цю системність за кількістю, термінами та категоріями”, – зазначив омбудсман.

За словами Лубінця, також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ.