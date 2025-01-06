Окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні: загинув чоловік

6 січня близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. До лікарні доправили жінок 47, 55, 58, 51 та 30 років.

“Медики дообстежують усіх потерпілих та надають необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, військові рф протягом дня обстріляли населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію, міномети та дрони. Станом на 18:00 відомо про двох загиблих та 11 постраждалих цивільних.