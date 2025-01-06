Суспільство

Окупанти атакували з дрона маршрутку в Херсоні: загинув чоловік
6 Січня 2025 19:28
читать на русском →
обстріли, херсон
Внаслідок удару з дрона по маршрутці в Херсоні загинув чоловік / Фото: Херсонська обласна прокуратура

6 січня близько 17:00 росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона. Одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.  

Внаслідок скидання вибухівки з російського дрона на маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні загинув 50-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, несумісну з життям.

Також відомо про п’ятьох постраждалих. До лікарні доправили жінок 47, 55, 58, 51 та 30 років.

“Медики дообстежують усіх потерпілих та надають необхідну допомогу”, – йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, військові рф протягом дня обстріляли населені пункти Херсонщини, застосовуючи артилерію, міномети та дрони. Станом на 18:00 відомо про двох загиблих та 11 постраждалих цивільних.

Наслідки обстрілу Херсонщини / Фото: Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Січня 2025 17:56

Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування
6 Січня 2025 20:24

Суд залишив під вартою військового ЗСУ Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
6 Січня 2025 19:47

Лубінець зробив заяву про попередню домовленість з Росією щодо обмінів полоненими
6 Січня 2025 18:28

Джастін Трюдо заявив, що йде з поста прем’єр-міністра Канади
6 Січня 2025 17:22

У Харкові ухилянтам пропонували виїзд за кордон з командою з карате
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки