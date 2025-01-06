Кількість загиблих у теракті у Магдебурзі зросла до шести людей

У Німеччині у місті Магдебург кількість жертв теракту на різдвяному ярмарку зросла до шести. Одна жінка померла в лікарні від отриманих травм.

Про це пише видання Tagesschau.

20 грудня у Магдебурзі легковик протаранив натовп на різдвяному ярмарку. Чоловіка, який був за кермом, відправили під варту.

П’ятеро людей загинули в день нападу. Жертвами стали чотири жінки у віці від 45 до 75 років і дев’ятирічний хлопчик. Кількість поранених спочатку становила 200 осіб, а потім зросла до майже 300.

Відомо, що водію автомобіля, який протаранив ярмарок у Магдебурзі, 50 років, він уродженець Саудівської Аравії. Наразі він перебуває під вартою, мотив нападу встановлюється.