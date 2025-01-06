Торецьк у вогні: військові підрозділу “Хижак” показали жахливі кадри з повітря

Російська армія використовує звичну для себе тактику “випаленої землі”. Українські захисники показали, який вигляд має сьогодні місто Торецьк Бахмутського району Донецької області.
Відео оприлюднили військові зведеної бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 6 січня на Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.
Загалом сьогодні по всій лінії фронту відбулося 108 бойових зіткнень.