Суспільство

Торецьк у вогні: військові підрозділу “Хижак” показали жахливі кадри з повітря
6 Січня 2025 18:58
читать на русском →
торецьк
Торецьк, кадри з повітря / Скриншот із відео зведеної бригади "Хижак"

Російська армія використовує звичну для себе тактику “випаленої землі”. Українські захисники показали, який вигляд має сьогодні місто Торецьк Бахмутського району Донецької області.

Відео оприлюднили військові зведеної бригади “Хижак” при Департаменті патрульної поліції.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 6 січня на Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.

Загалом сьогодні по всій лінії фронту відбулося 108 бойових зіткнень.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Січня 2025 17:56

Розстріл українських полонених на Донеччині: розпочато розслідування
6 Січня 2025 20:24

Суд залишив під вартою військового ЗСУ Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ
6 Січня 2025 19:47

Лубінець зробив заяву про попередню домовленість з Росією щодо обмінів полоненими
6 Січня 2025 18:28

Джастін Трюдо заявив, що йде з поста прем’єр-міністра Канади
6 Січня 2025 17:22

У Харкові ухилянтам пропонували виїзд за кордон з командою з карате
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки