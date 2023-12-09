The Washington Post: Америка не почула Україну

Цього тижня делегація українських високопосадовців відвідала Вашингтон, щоб вимагати збільшення фінансування як збройних сил, так і державного бюджету. Як пише The Washington Post, заклики, схоже, залишилися непочутими, оскільки республіканці із Сенату знову заблокували пакет допомоги.

Президент України Володимир Зеленський мав через відеозв’язок виступити перед сенаторами, але в останній момент скасував свою промову. Посол України в США пояснила, що «насправді нічого катастрофічного не сталося», і додала, що «саме тому, що вони (сенатори – ред.) обговорювали не лише питання України, а й внутрішні питання, ми не брали участь».

Голова фракції партії «Голос» у Верховній Раді України Олександра Устинова каже, що близько третини бюджету України формується за рахунок фінансової допомоги США, і якщо ці гроші не надійдуть, Київ може виявитися не в змозі виплачувати базові зарплати лікарям, співробітникам швидкої допомоги та іншим .

Також Україна залежить від боєприпасів американського виробництва для систем ППО. Під час своєї останньої поїздки до Вашингтона Устинова відчула зростаючу втому від підтримки війни. За її словами, її часто запитували «Який план?» та «Скільки часу це займе?». «І я відповідаю їм, що, на жаль, план, який ми маємо, не забезпечений існуючою кількістю зброї. Нам важко щось планувати, коли у нас не вистачає боєприпасів», – сказала вона.

І все ж міністр економіки країни Юлія Свириденко сподівається, що пакет допомоги буде оголошено на Різдво.