The Times: Шпигуни, яких вислали з Європи, поскаржилися Путіну на “особисту трагедію”

Офіцери ГРУ поскаржилися президенту Росії Володимиру Путіну, що висилка з Європи стала для них «особистою трагедією». Як пише The Times, 11 співробітників розвідки скаржаться на погані перспективи працевлаштування своїх дружин у Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді та інших регіонах після повернення в Росію та відсутність місць у дитячих садках.

«Ми – люди військові та готові до будь-яких труднощів. А як же наші сім’ї? Нам кажуть, що треба набратися терпіння, і що все вирішиться найближчим часом. Багато дружин, майже всі з вищою освітою, пішли самостійно шукати роботу, але гідних професій та зарплат просто немає», – звернулися офіцери.

Текст листа опублікував The Insider.

Одній дружині, яка звернулася до неназваної компанії з приводу роботи, «грубо сказали: «Не подобається – йди піцу розвози, впораєшся».

Скарга на дефіцит місць для дітей та на дефіцит житла – лише частина ширшого спектра претензій. У листі також міститься звинувачення російських ЗМІ в ігноруванні героїзму спецназівців ГРУ, які воюють в Україні.