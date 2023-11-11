Суспільство

The Times: Шпигуни, яких вислали з Європи, поскаржилися Путіну на “особисту трагедію”

11 Листопада 2023 10:23
читать на русском →
шпигун

Офіцери ГРУ поскаржилися президенту Росії Володимиру Путіну, що висилка з Європи стала для них «особистою трагедією». Як пише The Times, 11 співробітників розвідки скаржаться на погані перспективи працевлаштування своїх дружин у Москві, Санкт-Петербурзі, Калінінграді та інших регіонах після повернення в Росію та відсутність місць у дитячих садках.

«Ми – люди військові та готові до будь-яких труднощів. А як же наші сім’ї? Нам кажуть, що треба набратися терпіння, і що все вирішиться найближчим часом. Багато дружин, майже всі з вищою освітою, пішли самостійно шукати роботу, але гідних професій та зарплат просто немає», – звернулися офіцери.

Текст листа опублікував The Insider.

Одній дружині, яка звернулася до неназваної компанії з приводу роботи, «грубо сказали: «Не подобається – йди піцу розвози, впораєшся».

Скарга на дефіцит місць для дітей та на дефіцит житла – лише частина ширшого спектра претензій. У листі також міститься звинувачення російських ЗМІ в ігноруванні героїзму спецназівців ГРУ, які воюють в Україні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Листопада 2023 12:01

Зеленський записав звернення з нагоди річниці визволення Херсона
11 Листопада 2023 13:37

The Beatles повернулися на вершину музичних чартів Великої Британії
11 Листопада 2023 13:20

Серед угорців проведуть опитування щодо вступу України у ЄС
11 Листопада 2023 12:25

Першого заступники керівника Харківської ОВА звільнили за прогул
11 Листопада 2023 11:09

ISW: Росія готується взимку знищити українську енергетику
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки