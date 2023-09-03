The Times: Чи може українська демократія відновитися після війни?

Стан демократії в Україні в умовах конфлікту з Росією, що триває, викликає побоювання, пише The Times.

Бойові дії призвели до запровадження воєнного стану, коли з метою забезпечення національної безпеки обмежуються різні свободи. У багатьох містах запроваджено комендантську годину, обмежені публічні збори, парламент став менш прозорим.

Українські телевізійні новини були об’єднані в «марафон», що фінансується і перевіряється державою, під назвою «Єдині новини».

Тим часом у країні спалахують корупційні скандали, насамперед в оборонному секторі. Очікується, що міністр оборони Олексій Резніков піде у відставку у зв’язку зі скандалом, пов’язаним із закупівлями, зокрема зі звинуваченнями у переплаті за військові товари, такі як продовольство та зимові куртки.

Деякі політики та активісти стверджують, що ці проблеми свідчать про появу в Україні автократичних тенденцій, що загрожують демократії, за захист якої бореться країна.

Хоча громадські дискусії все ще продовжуються, більша частина їх перемістилася в Інтернет, і виникає відчуття посилення контролю за діяльністю державних чиновників.

Незважаючи на труднощі, в країні є люди, які вірять у силу української демократії та її здатність упоратися з цими складними проблемами, посилаючись на те, що жодній іншій країні не вдавалося продовжувати боротьбу з корупцією та підтримувати певну подобу демократичного функціонування в подібних умовах.