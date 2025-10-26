The Telegraph: у Кремлі паніка — економіка Росії тріщить, а Путін боїться нового перевороту

Росія опинилася у стані зростаючої економічної та політичної нестабільності, а Володимир Путін — у ситуації страху перед можливим переворотом. Про це йдеться у великій аналітичній статті The Telegraph.

Як пише видання, ФСБ звинуватила Михайла Ходорковського та членів створеного ним Антивоєнного комітету у “спробі насильницького захоплення влади”. Експерти назвали це проявом параної в Кремлі та ознакою глибокої невпевненості режиму.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що Путін шукає ворогів, аби зміцнити свою владу:

«Кремль перебуває у стані паніки. Путін бачить змови всюди — це спосіб втримати еліти у страху».

Економіка Росії “на межі рецесії”

За даними міністра економіки Максима Решетнікова, країна “на межі рецесії”, а банки опинилися під загрозою масових неповернень кредитів. Аналітики Harvard’s Davis Center підрахували, що 23% корпоративних кредитів у російських банках — це борги підприємств оборонного сектору.

«Це величезна чорна діра, — зазначає аналітик Крейґ Кеннеді. — Ми не знаємо, коли ці борги почнуть валитися, але процес уже запущено».

Найбільші російські банки готуються до звернення по допомогу до Центробанку, адже позичальники не здатні обслуговувати борги. Тим часом інфляція зростає, а ставки за кредитами перевищили 16%, що паралізує виробництво.

Війна, санкції і нафтовий удар

Українські атаки дронами по нафтопереробних заводах різко скоротили виробництво пального, спричинивши дефіцит бензину та зростання цін на 40%.

Додатковий удар завдали нові санкції США, оголошені Дональдом Трампом. Адміністрація запровадила обмеження проти “Роснефти” та “Лукойлу”, а також пригрозила санкціями банкам, які обслуговують російський експорт.

У результаті Індія та Китай скоротили закупівлі російської нафти, а прибутки бюджету почали стрімко падати. Експерти Chatham House вважають, що вперше за три роки Росія справді відчуває біль від санкцій.

«Путін більше не має карт для гри, — зазначив економіст Тімоті Еш. — Кремль загнав себе у пастку війни і боргів».

Фінансова криза та дефіцит бюджету

Державний дефіцит зріс до 2,6% ВВП — це в п’ять разів більше, ніж планувалося. Резерви Національного фонду добробуту скоротилися з 10 до 4,2 трильйона рублів.

Щоб покрити нестачу грошей, уряд підвищує податки і масово випускає облігації, які купують лише російські банки. Та ресурси банків вичерпуються — вони не мають ліквідності.

Кремль нервує

На тлі внутрішньої слабкості Путін вдається до звичних методів тиску — переслідує опозицію, розширює список “іноземних агентів” і звинувачує Захід у “спробі розвалити Росію”.

Ходорковський вважає, що страх Путіна перед втратою влади реальний, адже у нього немає наступника.

«Якщо Путін помре завтра, у Росії не буде легітимного механізму передачі влади», — сказав він The Telegraph.

Аналітики прогнозують, що економічний тиск США та ЄС, дефіцит ресурсів і зростання недовіри всередині еліт можуть перетворити нинішню кризу на найнебезпечнішу для Кремля з 1990-х років.